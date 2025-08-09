Más de mil 700 personas esperan por una cirugía en el IHSS

Tegucigalpa – La ministra de Salud, Carla Paredes, reveló que la lista de espera de las personas que esperan por una cirugía en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en La Granja, de Tegucigalpa, asciende a mil 791 pacientes.

De los anteriores, 985 han superado los tres meses de espera por una cirugía por lo que entran en la categoría de mora quirúrgica.

No obstante, enfatizó que como Comisión Interventora del IHSS se han trazado reducir a cero la mora quirúrgica del IHSS para el cierre del año.

En ese orden, dijo que han implementado estrategias como brigadas nocturnas y de fines de semanas.

Además se están realizando cirugías en horarios extensivos durante la jornada diurna.

Expuso que son conscientes que el número de pacientes que requieren de una cirugía va a aumentar para diciembre de 2025, por lo que solo con horarios extras se pueden reducir a cero los casos de espera y de la mora quirúrgica.

Insistió que ya se trabaja para reducir esta cifra y se prevé que para el cierre del año se reducirá a cero la mora quirúrgica del IHSS. (RO)