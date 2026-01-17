Más de mil 500 hondureños han sido deportados en primera quincena de 2026

Tegucigalpa – En los primeros 15 días del 2026, han sido retornados y deportados un total de mil 528 hondureños, la mayoría desde Estados Unidos.

De los mil 528 migrantes deportados; 120 son niños, 24 niñas, 157 mujeres y mil 227 hombres.

El 93% de las deportaciones que representan mil 423 hondureños migrantes fueron procedentes de Estados Unidos, 101 de México y 4 de Guatemala.

Según datos proporcionados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Honduras experimentó un incremento de personas retornadas y deportadas al país al pasar de 34 mil 384 en el 2024 a 42 mil 928 en el 2025.

Durante estos dos años, fueron retornados y deportados 52 mil 453 personas de los Estados Unidos, 14 mil 575 de Guatemala y 10 mil 128 de México.

Creemos que esto va a seguir incrementando, dijo Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, no creo que haya una disminución en el tema de retornos, al contrario, creo que pueda haber más cantidad de personas que sean retornados.

Detalló que al país son retornadas y deportadas tanto hombres como mujeres, niñas y niños porque a veces vienen también núcleos familiares.

Entre el 2024 y el 2025, fueron deportados y retornados a Honduras 5 mil 473 niñas, 9 mil 325 niños, 10 mil 834 mujeres y 51 mil 677 hombres.

Reyes expresó que se debe trabajar en la reincorporación de todas estas personas porque cuando regresan al país vienen con mucha incertidumbre a sus comunidades y se tiene que trabajar en su inclusión.

Apuntó que hay que trabajar para combatir todo lo que sea estigma y discriminación porque hay mucho señalamiento e incluso falta de oportunidades en el país. IR