«Más de lo mismo», burocracia y nombramientos inadecuados, crítica de diputado Lara a Gobierno

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal (PLH), Marlon Lara, criticó a la actual administración, señalando que, si bien 100 días no bastan para juzgar un mandato y hay que esperar cuatro años, es un periodo suficiente para identificar el rumbo de un gobierno. Según el legislador, la gestión actual no representa un cambio real, calificándola como «más de lo mismo».

Lara enfatizó que el país padece de una estructura gubernamental sobredimensionada que drena los recursos públicos y el actual gobierno anunció que haría algo con respecto a la alta masa salarial sin embargo es más de lo mismo.

Recordó que se habló de quitar muchas instituciones, pero siguen existiendo muchos entes que a su juicio son innecesarios, porqué existen múltiples instituciones que se estorban entre sí e impiden el desarrollo nacional.

Propuso que los fondos destinados a sostener esta burocracia se reorienten a mejorar la calidad de vida de los hondureños.

De igual forma lamentó el nombramiento de funcionarios que calificó como «incompetentes».

«Nombran gente que no va a resolver los problemas del pueblo, sino sus propios problemas. Sin los colaboradores adecuados, será difícil que el Gobierno impulse su agenda, por mejores que sean las intenciones del presidente», afirmó Lara.

Una oposición «constructiva» frente a los errores

Por otra parte, el diputado Lara reconoció las divisiones históricas dentro del Partido Liberal, pero defendió el rol del partido como una oposición constructiva. Para el diputado, un gobierno sin voces críticas está condenado al fracaso.

Recordó como ejemplo la gestión anterior, donde la advertencia sobre la eliminación de los fideicomisos de salud fue ignorada, trayendo consecuencias negativas para la población.

«El Gobierno necesita una buena oposición, no gente plegada a sus intereses. Si nadie señala los errores, no verán lo que está pasando», concluyó el parlamentario, instando al Ejecutivo a escuchar a los diferentes sectores para garantizar una funcionalidad real en el Estado. LB