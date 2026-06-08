Más de L142 millones están pendientes de cobro por sanciones electorales, informa Política Limpia

Tegucigalpa- La Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización (UFTF) informó que el Estado de Honduras tiene pendientes de recaudar más de 142 millones de lempiras en concepto de multas.

Estas sanciones son las aplicadas a candidatos y organizaciones que incumplieron con la presentación de informes financieros de campaña.

La comisionada Ivonne Ardón, explicó que estas sanciones corresponden principalmente al proceso de elecciones primarias y que la institución debe verificar la información antes de divulgar el listado de los incumplidores.

“Queremos dejar constancia de que este pleno actúa de manera responsable para dar información que sea veraz, objetiva, pero sobre todo que cumpla con estos criterios de calidad”, manifestó Ardón.

La funcionaria recordó que el Congreso Nacional aprobó una prórroga de dos meses para la entrega de informes, la cual venció el pasado 30 de abril.

Durante ese período, la institución realizó jornadas de acercamiento en distintas zonas del país para facilitar el cumplimiento de esta obligación, con poca recepción.

Ardón detalló que quienes no presenten de forma definitiva sus informes financieros podrían enfrentar una segunda sanción que supera los 1.3 millones de lempiras.

Sin embargo, aclaró que en el caso de las elecciones generales todavía no se ha ordenado la apertura de expedientes sancionatorios ni se han revelado nombres de candidatos presuntamente incumplidores. AD