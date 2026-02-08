Más de L. 5 mil millones recaudó Aduanas en enero

Tegucigalpa – El director de la Administración Aduanera de Honduras, Marco Tulio Abadie, informó que la recaudación en enero fue de cinco mil 354 millones de lempiras.

Señaló que la proyección de recaudación de tributos para 2026 se cifra entre 69 a 70 mil millones de lempiras.

Añadió que equivaldría a un incremento entre 6.7 a 7.2 % en comparación con el año anterior.

En 2025, Aduanas Honduras recaudó un total de 65 mil 134 millones de lempiras de ingresos.

Los ingresos procedieron del Impuesto Sobre Ventas (ISV) con 37 mil 786.1 millones de lempiras (58% del total), Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) con 13 millones 430.8 millones (21% del total), Derechos Arancelarios a la Importación (DAI): L8 mil 882.1 millones (14% del total).

Sobre la aprobación de la amnistía de importación y nacionalización de vehículos del 2010 hacia atrás, contestó que esta exoneración no implica un impacto en la recaudación de impuestos porque son números proyectados.

Recordó que esta amnistía se viene aplicando desde el 2018, y que permite que los hondureños puedan adquirir bienes y circular en el país. AG