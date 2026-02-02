Más de L 1,900 millones de la Tasa de Seguridad fueron destinados para compra de alimentos y bebidas

Tegucigalpa – La administración de Xiomara Castro destinó solo en 2025 más de mil 900 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad para comprar alimentos y bebidas y más de mil 200 millones de lempiras para alquilar vehículos.

La información proporcionada por el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, durante el foro televisivo 30/30, de Televicentro y que conduce Edgardo Melgar, también refleja que mientras el gobierno destinó el 38 % para alimentación, para la compra de equipo de los policías apenas se destinó el 3 %, equivalente a 135 millones de lempiras.

“Esos fondos de la Tasa de Seguridad fueron ejecutados, sin embargo, carecen de mucha transparencia”, indicó el ministro.

En total, en el último año del gobierno Castro, Finanzas ejecutó 5 mil 186.4 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad.

Por institución, la Secretaría de Seguridad, que estaba dirigida por Gustavo Sánchez, ejecutó el 54 % de estos fondos, equivalentes a 2 mil 793 millones de lempiras.

En segundo lugar, con 14 %, que representa 742 millones de lempiras, estos fondos fueron destinados para la Secretaría de Defensa y apenas un 1 % fue ejecutado para la atención a menores infractores y otro 1 % por la Secretaría de la Mujer.

Para la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno destinó el 0.4 %, es decir 18.4 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad y el Poder Judicial el 0.2 %, equivalente a 8.5 millones de lempiras.