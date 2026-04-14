Más de dos millones de hondureños laboran en el sector informal, según viceministro de Trabajo

Tegucigalpa – El viceministro de Trabajo, Daniel Discua, señaló que más de dos millones de hondureños laboran en el sector informal de la economía.

Asimismo, añadió que los datos indican que alrededor de 300 mil personas no poseen empleo en Honduras.

“Hay estadísticas que nos dicen, por ejemplo, que más de dos millones de hondureños trabajan en la informalidad, es decir, no reciben un salario mínimo, no hay seguro social, hay una serie de condiciones complicadas; el último estudio nos arrojó más o menos 300 mil personas sin ningún tipo de empleo, es decir, sin ningún tipo de ingreso familiar”, declaró el viceministro.

Aunque remarcó que el gobierno no puede ser el empleador ni pretende que todos los hondureños laboren en el Estado.

Sostuvo que se debe apostar a la inversión, a la generación de empleo y que el sector privado encuentre esas condiciones para poder invertir sus capitales.

Discua señaló que el gobierno realizará una gira en el exterior para fortalecer el programa de empleo, para que más hondureños puedan laborar de manera legal en Canadá, España y Estados Unidos. AG