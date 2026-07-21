Más de dos mil privados de libertad han sido excarcelados, informa magistrado

Tegucigalpa – Más de dos mil privados de libertad han sido excarceladas como parte de los esfuerzos para reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios, según informó el magistrado de la Sala de lo Penal, Mario Díaz.

El funcionario explicó que la Mesa Técnica del Sector Justicia revisa la situación de cada privado de libertad para determinar si reúne las condiciones establecidas por la legislación para recuperar su libertad.

«Se revisa su expediente criminológico y sobre esa base se toman decisiones. Aquí, las personas que tengan los requisitos adecuados para ser excarceladas procedemos a hacerlo sin la mayor dilación», afirmó.

El magistrado detalló que también existe una mesa técnica exclusiva para casos de niñez y adolescencia, encargada de supervisar la situación de los menores que permanecen en centros pedagógicos de internamiento.

Según Díaz, el objetivo es garantizar que los menores cumplan las medidas impuestas bajo un enfoque orientado a su formación, procurando que el proceso contribuya a su reinserción social.

Por último, informó que la Mesa Técnica de Adultos y la de Niñez se reúnen periódicamente para coordinar acciones entre las diferentes instituciones del sector justicia. AD