Más de dos meses podrían permanecer paralizados hospitales, señala TSC

Tegucigalpa – Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la construcción de hospitales podrían extender la paralización de los proyectos por más de dos meses, apuntó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ricardo Montes.

El magistrado reconoció que el proceso será prolongado debido a la cantidad de documentación y las inspecciones que deben realizarse en diferentes zonas del país.

Ante la cantidad de información y procedimientos necesarios para realizar las investigaciones, reconoció que “efectivamente” los proyectos podrían permanecer paralizados más allá de un período de dos meses.

Montes explicó que el ente contralor se encuentra en una etapa investigativa tras recibir documentación remitida por la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), por lo que aún se realizan análisis sobre contratos, adquisiciones y procedimientos ejecutados en las obras.

“Estamos haciendo los avances y después haremos la citatoria correspondiente a cada uno de los servidores públicos que participaron en este proceso”, señaló.

El funcionario manifestó que de las investigaciones podrían derivarse responsabilidades administrativas, civiles o penales contra exfuncionarios y otras personas involucradas en los proyectos.

También advirtió que las pesquisas no sólo abarcan la construcción, sino también adquisiciones de mobiliario y equipo médico.

Montes añadió que el TSC deberá realizar giras a nivel nacional para verificar información relacionada con los centros hospitalarios, por lo que aún no se tiene un monto exacto de los recursos bajo revisión. AD