Más de cinco mil motociclistas calientan motores para Destino Yamaha

Tegucigalpa – Más de cinco mil motociclistas provenientes de distintos puntos del país se preparan para ser parte de la rodada más grande Honduras que se llevará a cabo este domingo 30 de julio en Finca Mi Taulabé, departamento de Comayagua.

Los motociclistas saldrán de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Juticalpa, Danlí y desde ya calientan motores reclamando sus kits en diferentes puntos de venta a nivel nacional.

Destino Yamaha es organizado por Motomundo y Ultramotor en el marco de los 51 años de Yamaha en Honduras, con el objetivo de unir a la comunidad de motociclistas de todo Honduras.

“Destino Yamaha 2023 superó las expectativas tanto de nosotros como de los motociclistas, con más de 5,500 personas inscritas que van a asistir, podemos llamarle la rodada más grande en Honduras con mucho orgullo”, manifestó Franco Balletta, subgerente de marca Yamaha.

Informó que los horarios de salida de cada lugar serán entre 5:00 a.m. y 8:00 a.m. con el objetivo de llegar a las 11:00 a.m. a Finca Mi Taulabé donde se tiene preparadas actividades de entretenimiento, exhibición de motocicletas, sorpresas y la participación del embajador de Destino Yamaha el youtuber colombiano Erixon Arias, más conocido en sus redes sociales por Full Gas.

“Esta es una hermandad, todos nos respetamos, queremos brindarle un show a los amantes de las dos ruedas con una rodada impresionante que será la más grande de Honduras”, expresó.

Por su parte Leonardo Torres, subgerente de Mercadeo de Motomundo, expresó su satisfacción con la respuesta del público que está rompiendo el récord con más de cinco mil motociclistas que participarán en este evento que ya suena no solo en Honduras, también en Centroamérica.

Agregó que en la rodada se cuenta con participación de mujeres apasionadas del motociclismo, ya que el género femenino esta creciendo en este ámbito no solo en motos masivas, sino que de alto cilindraje con muchas habilidades en el motociclismo.

Cabe destacar que en la actividad participan todos los motociclistas que lo deseen independientemente la marca de su moto, por lo que los espectadores podrán disfrutar de una amplia variedad de motocicletas.

