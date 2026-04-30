Más de cinco agentes penitenciarios procesados por complicidad en extorsiones desde cárceles

Tegucigalpa- Nuevos expedientes judiciales han comenzado a abrirse contra privados de libertad que, pese a cumplir condenas, continúan cometiendo delitos desde el interior de los centros penales del país, principalmente mediante llamadas extorsivas, informaron autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), en ese proceso se ha identificado agentes penitenciarios coludidos.

-Las autoridades reportaron que también investigan a familiares de privados de libertad.

En este contexto el comisionado presidente del Instituto Nacional Penitenciario, Ottoniel Gross Castillo, reveló que más de cinco agentes penitenciarios ya enfrentan procesos judiciales por su presunta complicidad en actos delictivos, particularmente extorsión.

Asimismo, al menos 11 familiares de reclusos han sido identificados cuando intentaban introducir objetos ilícitos a los centros penales, presuntamente para facilitar la continuidad de las actividades criminales desde el interior.

El titular del sistema penitenciario aseguró que los operativos continuarán de manera permanente en todo el país, con el objetivo de desarticular las estructuras criminales que operan dentro de las cárceles y frenar delitos como la extorsión que afectan directamente a la población hondureña. AD