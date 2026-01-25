Más de 950 mujeres perdieron la vida violentamente desde la vigencia del estado de excepción

Tegucigalpa – Desde que el gobierno puso en vigencia el estado de excepción, en diciembre del 2022, hace unos 1 mil 145 días, al menos 954 mujeres perdieron la vida violentamente en el país, es decir, un aproximado de una víctima cada 28 horas, reveló hoy el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que urgió la adopción de políticas públicas con enfoque de género que prioricen la prevención y la protección efectiva de las mujeres.

El pico más alto de muerte violenta de mujeres se registró en el año 2023 con 411 víctimas, a las que se suman 240 en el 2024, 262 en el 2025 y alrededor de una veintena en el 2026.

Municipios como el Distrito Central en el departamento de Francisco Morazán, San Pedro Sula y Choloma en Cortés, Catacamas y Juticalpa en Olancho, La Ceiba en Atlántida, reportan las mayores cifras de violencia homicida contra las mujeres en el país.

Nicole Ham, Oficial de la Defensoría de la Mujer del Conadeh expresó que las muertes violentas de mujeres continúan siendo una grave violación a los derechos humanos en Honduras y que evidencian las fallas estructurales en la prevención, investigación y sanción de la violencia de género en el país.

Desde el enfoque del Conadeh, estas muertes no solo representan cifras alarmantes, sino vidas truncadas por la impunidad, la desigualdad y la falta de respuestas efectivas del Estado, declaró.

Es urgente poner en marcha políticas públicas, garantizar el acceso a la justicia y asumir la debida diligencia para proteger la vida y la dignidad de las mujeres, agregó.

Hemos sido enfáticos en calificar la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos que el Estado hondureño no ha logrado frenar, sostuvo.

El Conadeh recomendó al Estado hondureño abandonar las medidas de seguridad reactivas como el estado de excepción y adoptar políticas públicas con enfoque de género que prioricen la prevención y la protección efectiva de las mujeres en riesgo.

Asimismo, poner fin a la impunidad, la cual alcanza el 95 % de los casos, instando a fortalecer los mecanismos de investigación criminal y a crear una Comisión de Alto Nivel contra los Femicidios para asegurar que las familias de las víctimas obtengan una justicia integral y reparativa.

También demandó que se aprueben los proyectos de ley, que ya se encuentran en el Poder Legislativo, como la Ley Integral contra las Violencias Hacia las Mujeres, La Ley de Alerta Morada, y se le asigne presupuesto a la Ley de Casas Refugio.

En el marco del estado de excepción, el Conadeh presentó un informe, con enfoque de género, que revela según las quejas de las propias víctimas, el maltrato que reciben las mujeres y niñas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

En múltiples escenarios nacionales e internacionales y reiteradas ocasiones, el Conadeh recomendó a las autoridades hondureñas la no prolongación del estado de excepción, una medida gubernamental que lejos de rendir los frutos esperados ha dejado como secuela más de mil quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, denunciados por suponerlos responsables de violentar los derechos humanos de la población.

DATOS SOBRE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN:

– El estado de excepción se puso en vigencia el 06 de diciembre del 2022

– Se han emitido alrededor de 25 PCM

– El estado de excepción se ejecuta en alrededor del 76% de los municipios de 18 departamentos del país

– En 1,146 días de vigencia, se registró la muerte violenta de, al menos, 954 mujeres.

– El 20 de junio de 2023, se reportó la muerte violenta de 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que se constituye en el escenario más violento contra las mujeres de las últimas décadas en Honduras.