Más de 90 países expresan preocupación por estado de excepción, independencia electoral y protección a defensores

Tegucigalpa – Más de 90 Estados cuestionaron a Honduras en Ginebra, Suiza por la prolongación del régimen de excepción, la presión sobre las autoridades electorales y la seguridad de periodistas y defensores, los tres temas que marcaron el Examen Periódico Universal de Honduras.

En la cuarta comparecencia celebrado hoy, la primera vez fue en el 2010, luego en 2015 y 2020, el jefe de la delegación hondureña, el ministro de Derechos Humanos, Longino Becerra, afirmó que este sería el “primer examen bajo un gobierno legítimo”, dejando entrever que los tres procesos previos no lo fueron, en alusión al discurso oficial de la “narcodictadura” que ha marcado el relato político del actual gobierno.

En el primer tema, el prolongado estado de excepción, países como Francia, Alemania, Bélgica, Noruega, Suiza, Corea del Sur, Reino Unido y Austria solicitaron su levantamiento, recordando que las medidas excepcionales deben ser temporales, proporcionales y sujetas a control judicial y parlamentario, conforme al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los Estados advirtieron que la prolongación de la medida, vigente en el país desde el 6 de diciembre de 2022, vulnera derechos fundamentales y afecta la igualdad en el proceso electoral.

En la temática electoral, las representaciones de España, Francia, Canadá, Austria, Reino Unido, Brasil y Australia coincidieron en que la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) es indispensable para la credibilidad del proceso del 30 de noviembre de 2025.

Los países subrayaron la necesidad de proteger a las autoridades electorales frente a presiones políticas y garantizar la transparencia del escrutinio. Alemania y Austria recordaron que la Constitución hondureña, específicamente en los artículos 205 y 272 exige control civil efectivo y límites claros al rol de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.

Mientras tanto en la protección de defensores de derechos humanos y periodistas Noruega, Suiza, Países Bajos (Holanda), Canadá, Francia y Bélgica instaron al Estado de Honduras a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección de Defensores, Periodistas y Operadores de Justicia, dotándolo de autonomía y presupuesto suficiente.

Lituania y las Islas Marshall expresaron preocupación por la seguridad de periodistas; Reino Unido, Australia y Eslovenia llamaron a prevenir la criminalización de voces críticas y garantizar investigaciones imparciales frente a amenazas o ataques.

Además de esos temas, varios países recomendaron la ratificación de instrumentos internacionales pendientes, como la CEDAW y su Protocolo Facultativo, el Protocolo de Comunicaciones de la Convención de los Derechos del Niño y el Convenio 189 de la OIT.

Chile, Costa Rica y Brasil alentaron la adhesión al Acuerdo de Escazú y la adopción de políticas climáticas con enfoque de derechos humanos. México, Uruguay e Islandia insistieron en avanzar hacia la despenalización del aborto y garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva. VC