Más de 90 mil arbustos de coca han sido asegurados en 46 días de 2026

Tegucigalpa – En lo que va del año, las Fuerzas Armadas han asegurado cinco plantaciones con más de 90 mil arbustos de coca a nivel nacional.

–Los departamentos de Colón y Olancho concentran los aseguramientos en estos primeros 45 días del presente año.

-Asimismo, se han destruido tres instalaciones artesanales para el procesamiento de droga.

-En 2025 se incautaron 51 plantaciones de coca con más de un millón de arbustos.

Luego de intermitentes operaciones durante el 2025, en el inicio de este 2026 las Fuerzas Armadas de Honduras localizaron dos plantaciones de coca en Quebrada del Diablo, Iriona, Colón, Caribe de Honduras.

De acuerdo a lo informado por el instituto castrense, las dos plantaciones de coca con más de 16 mil arbustos fueron aseguradas en esa zona del Litoral Caribe.

Las dos plantaciones tienen una extensión de tres manzanas de tierra, contabilizando 16 mil 210 arbustos. En el lugar también se aseguró una instalación artesanal con precursores químicos utilizados para el procesamiento de la droga.

El 19 de enero, localizaron y aseguraron una nueva plantación de coca en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.

El portavoz de las FFAA, capitán Mario Rivera, informó que se aseguró una plantación de coca en un sector montañoso de la aldea de Icoteas, municipio de Limón, departamento de Colón, con una extensión aproximada de ocho manzanas de tierra, contabilizando 16 mil arbustos.

En la operación también se aseguró una instalación artesanal con precursores químicos utilizados para el procesamiento de la droga.

Mientras que el 29 de enero, mediante patrullaje de largo alcance en el sector montañoso de la aldea la Victoria, Iriona departamento de Colón, localizó y aseguró una nueva plantación con arbustos de coca con una extensión aproximada de cinco manzanas de tierra, contabilizando 30 mil arbustos.

En la operación también se aseguró una instalación artesanal con precursores químicos utilizados para el procesamiento de droga

El 11 de febrero, localizaron y aseguraron una nueva plantación de coca en el sector montañoso de Planes de Azacualpa, municipio de Patuca, departamento de Olancho.

La operación fue ejecutada por equipos tácticos de la Dirección de Información Estratégica y de la Policía Militar del Orden Público, mediante un patrullaje de largo alcance en la zona.

De acuerdo con el informe oficial, la plantación abarca una extensión aproximada de siete manzanas de tierra y contabiliza alrededor de 30 mil arbustos de coca.

Las autoridades indicaron que, una vez se cumpla el procedimiento establecido por ley y en coordinación con el Ministerio Público, se procederá a la erradicación del cultivo.

51 plantaciones en 2025

Las operaciones contra el narcotráfico localizaron y aseguraron 51 plantaciones de arbustos de coca en 2025.

En las 51 plantaciones el decomiso de arbustos suma más de un millón, cantidad menor a la decomisada en años anteriores.

Según las autoridades de las FFAA, las operaciones se han focalizado en Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Yoro, Olancho y El Paraíso.

De igual forma se han destruido 28 instalaciones artesanales utilizadas para el procesamiento de droga.

Los datos oficiales dan cuenta que en 2017 en Honduras se registró el hallazgo de 12 mil plantas de coca, 112 mil en 2018, 40 mil en 2019, 424 mil 900 en 2020 (año pandemia), 531 mil 836 en 2021, 6 millones 550 mil en 2022, casi 7 millones en 2023 y 3.5 millones en 2024. IR