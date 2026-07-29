Más de 800 migrantes intentan cruzar a nado a España desde Marruecos en un solo día

España- Más de 800 migrantes marroquíes y argelinos intentaron este miércoles entrar a nado a la ciudad española de Ceuta (norte de África), la mayoría contenida por las patrulleras de Marruecos, mientras que Salvamento Marítimo de España ha rescatado a más de 300 personas y se han hallado dos cadáveres en el mar.

Los migrantes se han lanzado al mar desde las costas marroquíes de Castillejos, más próximas a Ceuta, para intentar alcanzar la costa de la ciudad española a nado.

En total han sido más de 800 los que han intentado entrar, la mayoría de ellos jóvenes de entre 18 y 30 años y también muchos menores de edad, en una cifra no concretada de forma oficial.

Salvamento Marítimo y la Cruz Roja Española han rescatado del agua a 117 personas, a las que se unen las auxiliadas por las patrulleras de la Guardia Civil, unas 200.

Marruecos ha desplegado hasta tres unidades marítimas que han permitido la contención de otros centenares de migrantes que no han podido alcanzar las costas españolas.

La unidad de Salvamento Marítimo Salvamar Atria colaboró con la Guardia Civil para atender la emergencia migratoria que se produjo en las últimas horas, según informaron a EFE fuentes de Salvamento, quienes realizaron las labores de rescate.

Además, en el intervalo de varias horas, la Guardia Civil encontró los cadáveres de dos migrantes que presuntamente intentaban entrar a nado en la ciudad en los últimos días. Uno de ellos en avanzado estado de descomposición por lo que podría llevar varios días en el agua.

Los hallazgos elevan a 29 el número de migrantes muertos en el litoral de Ceuta en lo que va de año, de los que 10 fueron encontrados en julio (seis desde que comenzó la actual crisis migratoria el pasado sábado).

Otra consecuencia de esta crisis es el desbordamiento del centro de estancia temporal (CETI), ya que, sin contar los de hoy, más de 1.500 personas entraron a nado de manera irregular en esta ciudad española norteafricana en poco más de una semana, según datos de las autoridades locales.

El CETI tiene una capacidad máxima de 512 plazas ya cubiertas, incluso rebasadas.

Las llegadas de migrantes a España se redujeron en el primer semestre de este año respecto al pasado, pero subieron en ciertas rutas, como la marítima que llega a las islas Baleares, en el mar Mediterráneo, o los accesos terrestres y a nado tanto a Ceuta como a la otra ciudad española del norte de África, Melilla.

Tanto en Ceuta como en Melilla, fronterizas con Marruecos, hubo un aumento del 140 % en el número de llegadas desde que comenzó el año hasta el 15 de julio por vía terrestre, hasta las 2.991.

Y específicamente en Ceuta aumentó el número de migrantes que llegan por vía terrestre, hasta 2.826, un 149,4 % más respecto al año pasado. EFE/lb