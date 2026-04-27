Más de 800 empresas de seguridad privada operan de manera ilegal, denuncia ANSEPH

Tegucigalpa – Alrededor de 800 empresas de seguridad operan al margen de la ley en el país, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Privada en Honduras (ANSEPH), Enrique Yllescas.

Yllescas señaló que estas empresas logran mantenerse activas ofreciendo servicios a bajo costo, lo que les permite competir de forma desleal frente a las 1,100 compañías que están legalmente constituidas por parte de la Secretaría de Seguridad.

Además alertó que estos grupos podrían tener en su poder “unas 40 mil armas ilegales” y que tienen vínculos directos con estructuras del crimen organizado al operar sin ningún tipo de control estatal.

El contexto de sus declaraciones es el incidente que ocurrió en una colonia de Comayagüela, donde un menor de edad fue ultimado en una tienda por un guardia de seguridad, quien se aduce disparó sin mediar palabra.

Según Yllescas la empresa involucrada en este caso no estaba legalmente constituida, y considera que el victimario no estaba en condiciones para trabajar: “Esta persona que fungía como oficial de seguridad denota que estaba alcoholizada o drogada”.

Asimismo, explicó que las empresas afiliadas a ANSEPH cumplen con estrictos requisitos para el personal, incluyendo pruebas de antidoping y arraigo domiciliario, pero solicitó mayor apoyo por parte del ente estatal.

Las estadísticas de incidentes son bajas, pero el objetivo es que este tipo de hechos no vuelvan a suceder, cerró el empresario de seguridad privada. AD