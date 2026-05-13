Más de 7,600 millones de lempiras para Honduras pone a disposición Banco Europeo de Inversiones

Tegucigalpa– El embajador de la Unión Europea (UE) en Honduras, Gonzalo Fournier, informó que el Banco Europeo de Inversiones ha puesto a disposición del país más de 7,600 millones de lempiras para proyectos relacionados con financiamiento sostenible y el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.

Fournier detalló que el Banco Europeo de Inversiones ya ofreció un préstamo superior a los 1,600 millones de lempiras para facilitar acceso a finanzas sostenibles dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Además, indicó que se han puesto a disposición otros 6,000 millones de lempiras destinados al financiamiento de líneas de transmisión eléctrica como parte de la reforma integral del sector energético.

“El Banco Europeo de Inversiones ofrece contribuir con una oferta financiera a la reforma integral del sector eléctrico”, manifestó.

El diplomático explicó que la oferta financiera forma parte del respaldo de la Unión Europea al gabinete del presidente Asfura en distintas áreas estratégicas.

“La Unión Europea tiene la mejor disposición para trabajar con el gobierno que han elegido democráticamente los hondureños”, expresó. AD