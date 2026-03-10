Más de 700 empleados del SANAA denuncian dos meses sin salario y advierten protestas

Tegucigalpa- Alrededor de 720 empleados a nivel nacional del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), denunciaron que llevan dos meses sin recibir el pago de sus salarios, situación que mantiene en incertidumbre al personal que labora en diferentes áreas de la institución.

El representante de los trabajadores, Julio Pozo, explicó que los afectados han decidido dar un compás de espera a las autoridades, aunque consideran que ya ha pasado el tiempo suficiente para que se tramite el pago correspondiente.

“Alrededor de 720 empleados a nivel nacional son afectados por el no pago de salarios de dos meses. Hemos hecho un compás de espera a las autoridades, pero consideramos que ya era tiempo necesario para haber dado trámite al pago”, manifestó.

Pozo señaló que han mantenido comunicación con la gerencia administrativa de la institución y con el viceministro de Salud, Miguel Castillo, sin que hasta el momento se haya concretado una solución al problema.

El dirigente agregó que los trabajadores están programando una reunión y posibles acciones para el próximo jueves a las 8:00 de la mañana en las instalaciones de la Secretaría de Salud de Honduras, en Tegucigalpa, donde esperan recibir una respuesta oficial de las autoridades.

“Si no tenemos una respuesta, esperamos no llegar al extremo de realizar un plantón, pero es una medida que se podría tomar si continúa el retraso en los pagos”, advirtió.

Los empleados reiteraron el llamado a las autoridades para que se agilicen los procesos administrativos y financieros que permitan cancelar los salarios pendientes a los trabajadores del SANAA en todo el país.LB