Más de 600 policías darán seguridad a aficionados del clásico Olimpia Motagua

Tegucigalpa – La Policía Nacional informó que las calles de acceso al estadio nacional José de la Paz Herrera cerrarán a partir de la 3:00 de la tarde este sábado como medida ante el clásico capitalino entre los Leones del Olimpia y las Águilas Azules del Motagua que se jugará a partir de las 7:00 de la noche.

Para mantener la seguridad, la Policía Nacional desplegará a 600 agentes policías de diferentes unidades de la institución que estarán distribuidos en seis anillos de seguridad.

El cierre de calles está programado a partir de las 3:00 de la tarde, mientras que el acceso al coloso capitalino está estimado a partir de las 5:30 de la tarde.

👉🏼 Te compartimos las recomendaciones y prohibiciones establecidas para el clásico de este sábado, correspondiente a la cuarta fecha de la triangular final. pic.twitter.com/YfVPzIJ3Ui — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) December 19, 2025

El encuentro entre los jugadores del Olimpia y el Motagua inicia, de acuerdo a la programación de la Liga Nacional es a las 7:00 de la noche. VC