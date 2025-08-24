Más de 600 barrios y colonias en zonas de riesgo en la capital hondureña

Tegucigalpa – El alcalde capitalino, Jorge Aldana, reveló este fin de semana que más de 600 barrios y colonias se encuentran calificados como zonas de riesgo.

Sin embargo, resaltó que se trabaja en varios planes de mitigación para que estos barrios y colonias salgan de esta zona de riesgo.

Cabe señalar que las primeras lluvias de la temporada dejaron estragos en la capital, lo que demostró una vez más lo vulnerables que son las ciudades de Comayagüela y Tegucigalpa.

En 2025, el Índice de Riesgo Climático ubica a Honduras como el tercer país más vulnerable del mundo ante fenómenos extremos.

Gracias a una inversión se logró sacar de zona de riesgo a 150 mil personas en la capital, dijo el edil capitalino.

Sin embargo, anunció que aún falta enfrentar la temporada lluviosa, por lo que pidió a la población también tomar sus medidas preventivas.

Desde la alcaldía ya están en marcha varios proyectos de mitigación para afrontar de la mejor manera la temporada de lluvias, acentuó. (RO)