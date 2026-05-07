Más de 60 agentes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ascenderá Congreso Nacional

Tegucigalpa – La Comisión de Defensa del Congreso Nacional anunció que la próxima semana serán aprobados más de 60 ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional.

Entre los ascensos previstos figura el del actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio, quien pasaría de general de brigada a general de división.

Esto lo confirmó el diputado por el Partido Nacional y miembro de la comitiva, Kilvett Bertrand.

Bertrand destacó además que se aprobó un incremento superior a 500 millones de lempiras para las Fuerzas Armadas, lo que afirma que justificaría una nivelación salarial para el personal de escala básica, cuyos ingresos pasarían de 8,900 a un aproximado de 13 mil lempiras mensuales.

El congresista señaló que las FFAA también requieren fortalecimiento en materia de equipo y logística, al considerar que durante la administración anterior hubo abandono en áreas estratégicas como la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval. AD