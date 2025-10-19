Más de 6 mil 300 hondureños se han registrado como observadores electorales

Tegucigalpa – Hasta este sábado un total de 6 mil 355 hondureños se han registrado como observadores nacionales para el siguiente proceso electoral.

Así lo informó la consejera vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, quien resaltó que dicha cifra es un reflejo del compromiso ciudadano.

📌 Última actualización de Observación Nacional Electoral



Hace media hora hemos alcanzado un total de 6,355 personas registradas para formar parte de la observación electoral nacional en las Elecciones Generales 2025.



Este compromiso ciudadano demuestra que Honduras avanza… pic.twitter.com/hB4Vz35QGY — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) October 18, 2025

Hasta ahora un total de 68 organizaciones han sido inscritas por el CNE como observadores electorales.

De las 68 organizaciones, 43 son nacionales y 25 internacionales. PD