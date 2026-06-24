Más de 56 años de prisión a imputados en el crimen de periodista y su padre

Tegucigalpa – El Tribunal de Sentencia dictó una pena de 56 años con cuatro meses de prisión a cuatro personas por el crimen del periodista Edwin Josué Andino Canaca y su padre Edwin Emilio Andino Amador.

Los imputados responden a los nombres de Alex Geovany Rodríguez Alvarado, Josué Daniel Moradel Moreno, y los hermanos Cristian Josué y Oscar Ariel Girón Salmerón por delitos de allanamiento de domicilio agravado y robo con violencia.

Se informó que el crimen sucedió el 10 de octubre del 2022, en la colonia Villafranca en la ciudad de Comayagüela, capital hondureña.

De acuerdo a las investigaciones, indican que entre las 5:00 y 5:30 de la mañana, los cuatro enjuiciados llegaron fuertemente armados a la colonia Villafranca utilizando indumentaria de la Policía Nacional, chalecos antibalas y pasamontañas.

Luego, ingresaron a la fuerza a la vivienda y procedieron a sacar a ambas víctimas del inmueble; pese que el periodista Andino Canaca logró escapar fue abatido a balazos a pocos metros del lugar.

Seguidamente, el papá del periodista lo trasladaron en un vehículo marca Honda hasta la entrada de la colonia Rafael Leonardo Callejas donde lo bajaron; enseguida le dispararon en reiteradas ocasiones, dejando el cuerpo inerte en el lugar y abandonaron el carro. AG