Más de 500 quejas de desplazamiento forzado de docentes ha recibido el Conadeh

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), estimó que ha recibido más de 500 quejas de docentes que denuncian que son víctimas o están en riesgo de desplazamiento forzado.

Así lo manifestó este viernes la coordinadora de movilidad humana del Conadeh, Elsy Reyes, que detalló que del 2026 al 2024, se recibió 494 quejas.

“Desde el 2016 hasta el 2024, se hizo un análisis de los casos y tenemos 494 casos; tomando en consideración los casos del 2025, probablemente hemos superado más de 500 quejas de docentes están siendo víctimas o están en riesgo de desplazamiento forzado”, dijo Reyes.

Comentó que los docentes representan el tercer perfil de víctimas de desplazamiento forzado interno.

Reveló que el 71 % de las amenazas recibidas suceden en centros educativos, especialmente en las que se encuentran en zonas de alto riesgo.

También añadió que hay un alto porcentaje de denuncias de docentes que son objetos de tentativa de homicidio, violencia de género en mujeres, asesinatos, extorsión y despojos de sus propiedades.

Reyes expresó su preocupación que en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés El Paraíso, Olancho y Choluteca se presenten elevado casos de denuncias de desplazamiento forzado.

Señaló que el 68 % de las quejas recibidas por parte los docentes son mujeres.

Pidió a las autoridades trabajar en la implementación de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las personas desplazadas internamente. AG