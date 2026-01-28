Más de 500 policías estarán a cargo de seguridad de peregrinos de Suyapa

Tegucigalpa – El rector de la Basílica Menor de Suyapa, padre Carlo Magno Núñez indicó este miércoles que unos 500 policías estarán encargados de mantener el orden en las instalaciones de la Basílica Menor de Suyapa y sus alrededores en los festejos por el 179 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa.

Adicionalmente, también estarán asignados militares a la labor de resguardo y custodia de los peregrinos que llegan para ser parte de la festividad y actividades litúrgicas a partir del 2 de febrero.

El padre Carlo Magno dijo que a partir del 1 de enero la feligresía católica ha participado masivamente en las jornadas en honor a la virgen María de Suyapa, con peregrinaciones numerosas.

“Son numerosos los hermanos que visitan a la Virgen de Suyapa”, indicó.

Este 3 de febrero se conmemora el 279 aniversario del hallazgo de la imagen de 6.5 centímetros de altura de la Virgen de Suyapa. VC