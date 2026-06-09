Más de 500 funcionarios policiales ascienden al grado inmediato superior

Tegucigalpa – En el marco de los festejos del Día del Policía Hondureño más de 500 funcionarios policiales ascendieron al grado inmediato superior.

– Cada 9 de junio es una fecha que recuerda la valentía y el sacrificio de hombres y mujeres valientes, como bien lo menciona el credo policial, resaltó la institución armada.

A partir de hoy más de 500 funcionarios policiales lograron escalar un peldaño más en su vida profesional, obteniendo su grado inmediato superior, un ambiente de satisfacción, risas, alegrías y nerviosismo fue el escenario, donde cientos de familiares acompañaron a cada miembro policial en una fecha histórica y decisiva en su largo recorrido.

En un acto solemne realizado en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), en la ciudad de La Paz, autoridades del gobierno central y de la Policía Nacional, participaron en la ceremonia de ascensos en conmemoración al Día del Policía Hondureño.

El evento contó con la presencia del Presidente de la República Nasry Juan Asfura Zablah, acompañado de miembros de su gabinete, asimismo el titular del Congreso Nacional Tomas Zambrano, y las máximas autoridades de Seguridad del país.

Ascensos

De Sub Comisionado a Comisionado de Policía un total de siete (7) oficiales obtuvieron su ascenso; de Sub Comisario a Comisario de Policía 36 oficiales; de Sub Comisario Auxiliar a Comisario Auxiliar uno (1) oficial; sumando un total de 44 Oficiales.

También obtuvieron su grado superior de Sub Oficial III a Sub Oficial Mayor 22; de Sub Oficial I a Sub Oficial II uno (1); de Clase III a Sub Oficial I 20; de Clase II a Clase III 15; de Clase I a Clase II 25; de Agente de Policía a Clase de Policía 37; para un total de 120 ascensos.

Durante la ceremonia también se hizo entrega de 60 condecoraciones a personal que ha destacado por su empeño y compromiso con los objetivos institucionales, de igual forma 11 compañeros cumplieron su ciclo de retiro por tiempo de servicio cumplido, posteriormente se otorgaron ocho reconocimientos a los familiares de policías que fallecieron en el cumplimiento del deber.

El presidente de la República en su discurso, mencionó que, “detrás de cada ascenso hay años de disciplina, sacrificio, preparación y lealtad a Honduras, hoy reconocemos a quienes han dedicado su vida al servicio de la patria y reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer una Policía Nacional más capacitada, equipada y cercana a la ciudadanía. Honduras necesita de hombres y mujeres valientes, y ustedes son ejemplo de ese compromiso”.

En su participación, el Secretario de Seguridad agregó, “rendimos homenaje a los hombres y mujeres que sirven con valentía al pueblo hondureño. Honramos la memoria de nuestros héroes caídos en cumplimiento del deber y renovamos el compromiso de seguir fortaleciendo una Policía Nacional más profesional, mejor equipada y preparada para garantizar la seguridad y la paz de nuestra nación.”

Mural

Como cierre de la ceremonia las autoridades de seguridad en compañía de invitados especiales realizaron la develación de mural en honor al héroe policial Sub Comisario de Policía Póstumo Kevin Pérez, quien perdió la vida tras lanzarse a un dragante para rescatar a dos menores que eran arrastrados por las corrientes generadas por las fuertes lluvias que azotaban la zona norte del país, el pasado mes de septiembre de 2025.