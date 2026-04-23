Más de 500 expedientes para firma, pero falta de integración de Sala Constitucional lo impide

Tegucigalpa – El abogado Fernando Gonzales dijo este jueves que la defensa privada está preocupada por la inhabilidad en la Sala Constitucional ante la falta de nombramiento de magistrado para su integración.

“Hay una falta de aplicación de garantías ya que no está constituida en su totalidad la Sala, esto afecta el accionar de la misma”, indicó.

Sostuvo que desde que renunció a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia la magistrada Rebeca Ráquel Obando y asumió el nuevo presidente Wagner Vallecillo, la Sala Constitucional quedó de una manera acéfala.

“Hace falta un magistrado en la Sala, pero también si es nombrada la expresidenta quedaría una correlación de fuerzas en esa sala, tristemente se mira así y se dice así”, indicó.

Agregó que hay unos 500 expedientes en la sala que están para firma y no se pueden poner en manifiesto a través de una manera expedita tampoco, lo que se necesita es que se distribuya a los magistrados.

“Hay un embotellamiento que solo perjudica al usuario y al que necesita la aplicación de justicia, estos pesos y contrapesos afecta al usuario, es por ello que entre más rápido actué el magistrado presidente, más rápido se irán resolviendo los expedientes”, afirmó.

Denunció que hay abogados que sus clientes los tienen amenazados porque hay una mora hasta de tres años y no se han resuelto porque las multicrisis que ha registrado la corte y las diferentes salas.

Apuntó que espera que el magistrado presidente pueda convocar a reunión y solventar el impasse en la Sala Constitucional. IR