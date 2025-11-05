Más de 50 niñas se gradúan como líderes de cambio a través del programa ‘Círculo de Amigas’ impulsado por Voces Vitales Honduras y Fundación Nasser

Tegucigalpa – Con sonrisas, sueños cumplidos y nuevos aprendizajes, 57 niñas culminaron su participación en el programa “Círculo de Amigas”, una iniciativa de Fundación Nasser y Voces Vitales Honduras que impulsa el liderazgo, la confianza y el empoderamiento femenino desde la niñez en 3 centros educativos en El Hatillo, Tegucigalpa.

El programa “Círculo de Amigas”, es una iniciativa innovadora en el país que busca empoderar a niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, brindándoles las herramientas necesarias para soñar, desarrollarse plenamente y convertirse en las líderes protagonistas del cambio en sus comunidades.

Durante 5 meses, las participantes recibieron más de 150 horas de mentoría, fortaleciendo sus conocimientos en temas como autoestima, liderazgo, pensamiento crítico, salud integral, emprendimiento, raíces comunitarias y plan de vida. Además, cada grupo de niñas emprendió dentro del programa, creando pequeñas empresas para generar ingresos y entregar un proyecto social a sus centros educativos.

Los proyectos fueron diseñadas y costeados por las propias integrantes, quienes se enfocaron en: Salud Integral, mediante la entrega de botiquines, así como en el acceso a insumos sanitarios y de cuidado personal para las niñas.

Los centros beneficiados con este programa fueron: Escuela Rural Mixta Club de Leones #1 con niñas de 5to y 6to grado; Centro Educativo Sergio Palacios con niñas de 7mo grado; y el Instituto Gubernamental de Desarrollo Sostenible con jóvenes de 8vo y 9no grado.

“Hoy vemos florecer aquellas semillas de esperanza que sembramos hace unos meses. Cada sonrisa, cada palabra y cada sueño de estas niñas nos recuerda que la educación no solo transforma mentes, sino también destinos», expresó Lucía Nasser, en representación de Fundación Nasser.

Agregó que en Fundación Nasser creen en una Honduras donde las niñas crecen seguras, fuertes y preparadas para liderar el cambio con amor y convicción. «Agradecemos a Voces Vitales Honduras por compartir con nosotros esta visión y por acompañarnos en esta hermosa misión de empoderar a las nuevas generaciones de mujeres líderes”, afirmó.

Por su parte, Sully Pacheco, directora ejecutiva de Voces Vitales Honduras, destacó que: “Hoy estamos felices de graduar a nuestros primeros 3 Círculos de Amigas, viendo los resultados y el cambio en las niñas nos confirma que invertir en la educación y empoderar a las niñas es un inversión segura y ganadora. Las estamos preparando para enfrentarse a los retos y desafíos que tendrán en el futuro con mayores herramientas. Convirtiéndose en jóvenes con más confianza, más resilientes y con un liderazgo fuerte para transformar sus vidas y nuestra comunidad».

Enfatizó que se sienten sumamente agradecidas con Fundación Nasser, «no solo porque compartimos una visión, sino por confiar en este proyecto y en nuestra organización para seguir transformando la educación y el futuro de la niñez”, dijo.

La alianza entre Voces Vitales Honduras y Fundación Nasser representa un modelo de colaboración entre una organización especializada en el desarrollo de mujeres líderes y una institución comprometida con la educación de calidad.

Este programa ayuda a combatir la deserción escolar y la vulnerabilidad de las niñas, pero también genera un auténtico efecto semilla: al empoderar a una generación joven, se promueve el bienestar de familias y comunidades enteras en el futuro. VC