Más de 50 mil millones de lempiras perdió la ENEE en cuatro años

Tegucigalpa – La actual crisis en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica se convierte en un reto fiscal para el siguiente gobierno, ya que perdió más de 50 mil millones de lempiras en cuatro años, alertaron expertos.

Las pérdidas de energía eléctrica, este gobierno la recibió 33% y las está dejando 36%, señaló el experto en energía, Kevin Rodríguez.

Para Rodríguez, el próximo Gobierno de entrada tiene que derogar la ley de energía que aprobó la administración de Xiomara Castro en el año del 2022 y volver a la ley de la industria eléctrica del 2014.

De su parte, el presidente del sindicato de la ENEE, Miguel Aguilar, señaló que esta estatal no es una escuelita para que siga llegando gente a aprender o a improvisar.

El rescate de la ENEE si es posible bajo un plan integral, acotó.

“No hay tiempo para que improvisados lleguen a la empresa porque lamentablemente la operación del ENEE no camina”, lamentó.

De su parte, el gerente de la ENEE, Erick Tejada, señaló que en este enero va a predominar un discurso de que no hubo resultados en la estatal eléctrica para poder así preparar el terreno para una eventual privatización y lo que quieren es volver al modelo liberalizado de energía eléctrica aprobado en 2014. (RO)