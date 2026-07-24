Más de 50.000 afectados en España por dos grandes incendios forestales

Madrid.– Un gran incendio forestal descontrolado obligó este viernes a evacuar o confinar a más de 40.000 personas de numerosas poblaciones de Madrid, y otras 10.000 resultaron también afectadas en la provincia limítrofe de Ávila por un siniestro similar, mientras que la superficie conjunta quemada supera las 18.000 hectáreas.

La situación es tan crítica que llevó al Gobierno central a declarar la emergencia nacional y pedir ayuda europea.

En el suroeste de Madrid, las autoridades informaron de que la cantidad «muy significativa» de desalojados y confinados podría aumentar si el fuego, que ha devastado más de 12.000 hectáreas, sigue avanzando. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, precisó que son 20.000 las personas evacuadas.

Las previsiones meteorológicas indican, no obstante, menos viento y calor durante las horas próximas, lo que podría permitir los trabajos por tierra contra el fuego.

El incendio, originado en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, avanza hacia el norte impulsado por las fuertes rachas de viento, así que se procedió a enviar una alerta de celular a la población de varios municipios para proceder al desalojo obligatorio.

El obstáculo principal es, precisamente, el viento, con picos de hasta 60 kilómetros por hora, de modo que las pavesas recorren grandes distancias, saltan por encima de las líneas de contención y prenden en otros lugares.

Un detenido por el incendio de Ávila

Las fuerzas de seguridad detuvieron a una persona e investigan a otra como supuestos responsables del incendio de Ávila, que ha arrasado al menos 6.000 hectáreas, debido a una imprudencia grave cometida con el uso de maquinaria pesada, que estaba prohibido totalmente.

Un relieve abrupto, una masa arbórea muy densa y condiciones atmosféricas adversas de un viento de 50 kilómetros por hora y temperaturas altas impiden controlar el fuego en esta provincia, donde varias carreteras están cortadas.

El fuego arrasó ya la Reserva Natural del Valle de Iruelas, donde habita una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa, y amenaza el Valle del Tiétar.

El temor es que ambos incendios, el de Madrid y el de Ávila, lleguen a confluir y sus dimensiones hagan aún más difícil su control, mientras un rosario de fuegos de menor envergadura y virulencia siguen afectando a otras partes de España.

Mando centralizado y ayuda aérea europea

El Gobierno central, que asumió el mando de las operaciones en Madrid y Ávila, mantiene desplegados 1.800 efectivos entre Protección Civil, fuerzas de seguridad y la Unidad Militar de Emergencias para combatir el fuego y sus efectos en ambas provincias, así como vehículos terrestres, aviones y helicópteros.

A ellos se añaden los equipos de las propias regiones de Madrid y de Castilla y León (a la que pertenece Ávila), así como de otras y medios aéreos europeos.

El Ejecutivo activó la noche pasada el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar más recursos contra el fuego a los países de la UE.

La Comisión Europea anunció la movilización de cuatro aviones Canadair, dos desde Grecia y dos desde Italia, para ayudar a combatir los incendios de España.

Más de 114.000 hectáreas quemadas en toda España

Hasta el momento, la superficie quemada en España por los incendios este año supera las 114.000 hectáreas, según la ministra para la Transición ecológica, Sara Aagesen, cinco veces más que en el mismo período de 2025.

Otro método de cálculo, como el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, siglas en inglés), del servicio Copernicus, sitúa en 133.323 las hectáreas carbonizadas desde enero en España.

Las últimas semanas fueron especialmente graves en la provincia de Almería (sureste), donde murieron 13 personas y ardieron 7.000 hectáreas.

Y hace tan solo unos días, el fuego devoró 32.000 hectáreas forestales de la Sierra Norte de Guadalajara (centro), el segundo siniestro más grande de este tipo en España desde que hay datos registrados. EFE/ir