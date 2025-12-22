Más de 450 niños fueron ingresados este año en el Hospital del Niño Quemado

Tegucigalpa – La Fundación Hondureña para el Niño Quemado (Fundaniquem) reportó la atención de más de 450 menores de edad en lo que va del año, incluyendo a un niño de 6 años de edad, procedente de Intibucá, con quemaduras por uso de pólvora.

– Fundaniquem llama a uso responsable de pólvora para evitar quemaduras

El presidente de la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem), Omar Mejía relató que el menor en mención llevaba 55 chifladores en una bolsita, los que se le encendieron y le quemaron la pierna y los genitales.

El niño permaneció interno durante 15 días en el Hospital del Niño Quemado, en la capital hondureña, fue intervenido quirúrgicamente en al menos 10 oportunidades y ya fue dado de alta.

Mejía explicó que la atención a este caso requirió de al menos un millón de lempiras, por lo que reiteró el llamado al uso responsable de la pólvora durante esta época navideña para evitar quemaduras, especialmente en menores de edad. VC