Más de 44 mil quintales de frijoles dañados, un golpe a la mesa de los hondureños

Tegucigalpa – Al menos 44 mil quintales de frijoles no podrán consumirse en las mesas de los hogares hondureños en vista del manejo negligente en las bodegas del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA). La pérdida del grano no es solo un error administrativo, es un atentado directo contra la seguridad alimentaria de Honduras.

– “Esta situación que se está dando en el IHMA me da mala espina, me da mal pensar”, afirmó el defensor de los consumidores, Darwin Ponce.

– El consumo nacional de este grano básico asciende a 2.6 millones de quintales y Honduras solo está produciendo 1.5 millones de quintales.

El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), confirmó que unos 44 mil quintales de frijol almacenados en sus bodegas ya no están en condiciones aptas, como apuntó la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Las actuales autoridades valoran esta situación como una pérdida de aproximadamente 85 millones de lempiras para el Estado, y atribuyen la culpa a la administración anterior.

Según se conoció, los análisis realizados evidencian que una parte importante del grano almacenado corresponde a cosechas de 2023, 2024 y 2025, con distintos niveles de deterioro.

Los frijoles son el principal alimento de consumo básico en Honduras.

Lo anterior ocurre en este país centroamericano, donde la canasta básica es inalcanzable para miles de familias, por lo que permitir que la reserva estratégica se pudra o desaparezca es una bofetada a la realidad nacional.

Mientras los hondureños pagan más de 100 lempiras por la medida de frijoles en los mercados, el Estado demuestra una incapacidad alarmante para custodiar el alimento más básico de la dieta popular, convirtiendo lo que debería ser un alivio económico en un monumento a la ineficiencia institucional.

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Frijol no apto para el consumo

El secretario de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, reveló en las últimas horas que gran parte del frijol almacenado en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) ya no se encuentra en condiciones aptas para ser comercializado para el consumo de las familias hondureñas.

“El grano que está almacenado en el IHMA no está en condiciones de ser comercializado”, afirmó el funcionario, al detallar que en las bodegas encontraron más de 40 mil quintales de frijol rojo que no fueron rotados a tiempo.

Molina explicó que el producto se deterioró debido al prolongado tiempo de almacenamiento, provocando que el tiempo de cocción sea mucho mayor y que el grano ya no se cocine de manera uniforme.

El secretario de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina.

“Es frijol rojo que tiene que cocinarlo mucho tiempo y además el frijol no se cocina al mismo tiempo”, señaló.

El titular de la SAG indicó que actualmente buscan negociar ese grano con industrias procesadoras que puedan molerlo para su comercialización en otra presentación, aunque reconoció que esto representará pérdidas económicas para el IHMA.

“Ese frijol va a provocar pérdidas; no se va a recuperar el total de lo que se invirtió”, lamentó.

Asimismo, cuestionó el manejo que se dio a las reservas de granos durante la administración anterior, asegurando que el producto debió venderse oportunamente para evitar su deterioro. “El mal manejo de los granos (…), no entiendo por qué lo hicieron, pero me voy a los hechos” y el producto ahí está, expresó.

Molina también advirtió que el IHMA enfrenta ahora el reto de comenzar a comprar la nueva cosecha y prepararse para futuras reservas, en medio de limitaciones financieras y de almacenamiento.

Puntualizó que, aunque el IHMA no fue creado para generar ganancias, sí debería aspirar a ser una institución autosuficiente para garantizar la seguridad alimentaria del país.

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Darwin Cálix, productor hondureño.

No hubo rotación

El miembro del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), Darwin Cálix, comentó que los quintales de frijoles se compraron en 2023 a un monto de dos mil lempiras por cada quintal, y el problema fue que las autoridades no hicieron rotación del grano básico.

Manifestó que una auditoría está en proceso por un experto en frijol para determinar por qué no se dio trámite a la rotación del grano básico y se venciera.

Cálix insinuó que esta situación ha sucedido en el pasado en la que el IHMA deja vencer a propósito el producto para hacer otros negocios y vender el grano básico vencido por una cantidad de 300 lempiras.

Lamentó que se venza el producto almacenado de la reserva estratégica y ocurra estos hechos en una institución encargada de la seguridad alimentaria.

El dirigente campesino exigió que se deduzca responsabilidad a la persona que estaba en funciones al frente del IHMA en el periodo comprendido denunciado.

María Luisa García, titular de OBSAN.

Vergonzoso y barbarie

De su lado, María Luisa García Rodríguez, la Directora del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN), mencionó que Honduras tiene en la actualidad 1.8 millones de personas viviendo en inseguridad alimentaria, por lo que lo ocurrido en las bodegas del IHMA es una situación terrible para los que menos opciones tienen de llevar un plato de comida a su mesa.

En conversación con Proceso Digital, apuntó que 10 de los 18 departamentos del país viven en crisis alimentaria, “estos hondureños comen una o dos veces al día, por lo que desde la academia es triste y vergonzoso ver lo que ocurre en estas instituciones encargadas de la garantizar la reserva estratégica de granos básicos”.

Cuestionó que por falta de voluntad política y compromiso con la sociedad “sucedes estas acciones que deben ser penalizadas para quienes cometen estas atrocidades y barbaries en detrimento de una población carente de alimentos esenciales”.

García Rodríguez abogó para que se revise cómo se manejan las estrategias dentro de los presupuestos establecidos para garantizar la seguridad alimentaria de los hondureños. “Es hasta vergonzoso conocer este tipo de acciones de funcionarios públicos que en todo momento deberían funcionar a favor y no en contra de su pueblo”.

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Situación bastante triste con responsabilidades penales

Darwin Ponce.

El presidente de la asociación de defensores de los consumidores ‘Artículo 19’, Darwin Ponce calificó como “bastante triste” la información sobre la pérdida de granos básicos en las bodegas del IHMA.

Mencionó que la función del IHMA es garantizar la seguridad alimentaria del país, pero con las informaciones que trascienden en las últimas horas pareciera que no están cumpliendo su misión.

“El IHMA suele liberar este grano –frijol o maíz– al mercado para estabilizar precios y asegurar que los consumidores tengan al menos una provisión de granos mientras las cosechas se reponen”, le confió a Proceso Digital.

Ponce refirió que el nuevo director de Protección al Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Económico informó “con bombos y platillos” que hicieron una inspección en el IHMA y dijo que todo estaba bien. “Eso significa que la inspección no tuvo sus frutos y lo que estamos viendo ahora es que ese grano está perdido con un panorama bastante sombrío con la actual reserva estratégica de frijoles en el país”, reflexionó.

El defensor de los consumidores afirmó que de ratificarse la información a todas luces hay una responsabilidad civil y penal de los responsables de garantizar el cuidado de los granos básicos en las bodegas del IHMA.

Explicó que el daño del grano se traduce en pérdida económica para el Estado porque se le compró a productores para garantizar la reserva estratégica del país.

Citó que en los últimos dos años el precio del frijol ha tenido precios elevados con valores por arriba de los 100 lempiras la medida, al tiempo que agregó que si somos desconfiados cualquiera podría pensar que este grano se dejó arruinar para beneficiar a ciertos productores y que este producto mantenga su precio alto en el mercado.

Ante la magnitud de esta indignante pérdida, actores académicos, defensores de consumidores y sectores productivos exigen una auditoría que identifique a los responsables de esta cadena de omisiones que no permitirá que 44 mil quintales de frijoles sean degustados en las mesas de miles de hogares hondureños.

Omar González, extitular del IHMA.

Exgerente se defiende

De su lado, Omar González, quien fungió como gerente del IHMA a partir de noviembre de 2024, rechazó los señalamientos de la actual administración.

El exfuncionario insistió que los datos sobre el deterioro del frijol no coinciden con los inventarios entregados al momento de dejar el cargo. Sostuvo que durante su gestión se garantizó una reserva estratégica para evitar crisis de abastecimiento y especulación de precios.

González cuestionó además el criterio técnico utilizado para determinar el supuesto daño del grano: “Decir que el frijol está malo porque tiene una cocción de dos o tres horas no es correcto. Eso no significa que el grano esté dañado ni represente un riesgo para la salud”, justificó.

En ese sentido, el exgerente especificó que el IHMA no es una empresa comercial común, sino una institución estatal encargada de mantener reservas estratégicas de granos básicos para enfrentar emergencias nacionales. JS