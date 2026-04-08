Más de 4,200 personas privadas de libertad acceden a programas educativos

Tegucigalpa – Más de 4,200 personas privadas de libertad en los 21 centros penitenciarios del país participan actualmente en programas educativos que fortalecen su formación académica y favorecen su reinserción social.

Estas iniciativas son impulsadas por la Unidad de Educación Penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario, en coordinación con la Secretaría de Educación, cuyo apoyo ha sido clave para ampliar el acceso a la enseñanza dentro del sistema penitenciario.

En total, funcionan diez (10) centros educativos dentro de los recintos penitenciarios, donde se imparten programas de alfabetización, educación básica y media a través de modalidades como ALFASIC y Educatodos, dirigidas especialmente a quienes no tuvieron acceso previo a la educación formal.

Además de brindar conocimientos, estos espacios promueven valores como la disciplina, la responsabilidad y la superación personal, contribuyendo a reducir la reincidencia y a generar nuevas oportunidades de vida.

Con el acompañamiento de docentes y personal capacitado, la educación se consolida como una herramienta clave de transformación, reafirmando el compromiso institucional de promover procesos efectivos de rehabilitación y reinserción social en Honduras. JS