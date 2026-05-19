Más de 420 sacos de café libres de deforestación se exportan desde Corquín a Alemania

Corquín, Copán – Dieciséis productoras de la marca Café de Mujeres BRISAS exportaron a Alemania más de 420 sacos del grano aromático, cumpliendo con la adopción de buenas prácticas de producción sostenible, que contribuyen a la conservación de los recursos naturales y al cumplimiento de normativas internacionales, como el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR).

La primera dama, Lissette del Cid de Asfura, participó en el evento y, como copaneca, destacó la relevancia de esta noticia positiva. Señaló que se trata de un ejemplo de lo que los hondureños pueden lograr cuando trabajan con determinación, subrayando que este esfuerzo debe servir de inspiración para todo el país. Asimismo, enfatizó que, con trabajo y dedicación, es posible salir adelante.

Estas mujeres cafetaleras están ubicadas en el departamento de Copán y forman parte de PROEXO, una empresa del sector social de la economía conformada por productores y productoras de café que, en los últimos meses y con el objetivo de impulsar la participación femenina en mercados diferenciados de la cadena de valor del café, han recibido apoyo técnico, fortalecimiento de capacidades y equipamiento por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en conjunto con PROEXO, a través del proyecto piloto Acelerar el Empoderamiento de las mujeres en la cadena de valor del café en Honduras para Cumplimiento de EUDR.

El proyecto buscó que las mujeres productoras se alinearan con el reglamento europeo y continuaran implementando prácticas sostenibles. Para ello, se desarrolló un proceso de georreferenciación y levantamiento de polígonos de 25 productoras, quienes cumplen con criterios de cero deforestaciones.

Asimismo, se dotó de 15 secadoras solares tipo domo a igual número de productoras de café de la zona de Occidente, quienes hoy exportan su producto. Esto, sin duda, permitió fortalecer la capacidad competitiva de cada grano, promoviendo así la calidad y la sostenibilidad en cada quintal producido.

“Trabajando es como se logran las cosas. Me siento muy orgullosa y agradecida con Dios. Cuando empezamos, nunca imaginé que íbamos a lograr exportar nuestro café a Europa. Tengo tres manzanas de tierra, pero trabajo con mucho esfuerzo y hoy estoy más motivada”, expresó María Lara, productora y exportadora de café.

Gracias al esfuerzo tripartito entre las productoras, PROEXO y el PNUD, se ha establecido una hoja de ruta que incluye fincas georreferenciadas, polígonos generados y productoras capacitadas en la producción responsable y sostenible de café, lo que incluye el uso de herramientas de georreferenciación, trazabilidad, procesos de control de calidad y la política de género del subsector café de Honduras.

Todo lo anterior, sumado a otras gestiones a través del proyecto cofinanciado por la Unión Europea (UE), CLEAR Supply Chains, permitió la exportación del primer contenedor de Café de Mujeres BRISAS a la empresa List + Beisler, en Alemania.

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Historias de mujeres con esencia de café

“Hoy hemos visto cómo puede ser el empoderamiento económico de las mujeres: una pequeña inversión que genera un alto retorno, no solo en términos económicos, sino también en las perspectivas futuras para estas mujeres y sus comunidades”, manifestó Alessandro Fracassetti, representante residente del PNUD en Honduras.

Por su parte, René Madrid, gerente de PROEXO, expresó su satisfacción al destacar el empoderamiento de las participantes: “Muy contento de ver a este grupo de mujeres que ahora son tomadoras de decisiones en sus unidades productivas”. Asimismo, reiteró su agradecimiento a los aliados estratégicos, como el PNUD, por su apoyo para hacer posible este sueño”.

El aromático, cosecha de desarrollo y riqueza

El café es el principal producto agrícola de exportación, aportando más del 3 % al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y cerca del 30 % al PIB agrícola. Asimismo, supera significativamente en generación de divisas a las exportaciones de banano, que ocupan la segunda posición entre los principales productos de exportación de Honduras, según datos del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) 2024.

El país cuenta con más de 21,000 mujeres productoras de café, responsables de aproximadamente 1.4 millones de quintales en 77,000 manzanas; sin embargo, aún enfrentan desafíos en materia de empoderamiento económico y acceso a recursos.

Por otra parte, el rubro enfrenta diversos desafíos, entre ellos el fortalecimiento de la trazabilidad y el cumplimiento de estándares sociales y ambientales. En este contexto, el Reglamento sobre Deforestación de la Unión Europea (EUDR) entrará en vigor el 30 de diciembre de 2026 para grandes y medianas empresas, y el 30 de junio de 2027 para micro y pequeñas empresas. Esta normativa exige que los operadores y comerciantes garanticen que los productos importados a la Unión Europea no provengan de tierras deforestadas o degradadas después del 31 de diciembre de 2020.

Este reglamento forma parte de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 y del Pacto Verde Europeo.

El PNUD seguirá promoviendo principios de sostenibilidad, equidad de género y trabajo colaborativo, fortaleciendo el rol de las mujeres como líderes dentro del sector cafetalero y visibilizando el impacto positivo de su participación a lo largo de toda la cadena de valor del café. JS