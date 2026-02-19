Más de 400 pacientes oncológicos del San Felipe claman radioterapia mientras autoridades gestionan nuevo convenio

Tegucigalpa-La angustia crece entre los pacientes oncológicos que reciben atención en el Hospital General San Felipe, donde actualmente no se cuenta con servicio de radioterapia, dejando a más de 400 personas en lista de espera.

El subdirector del centro asistencial, Pabel Ortiz, informó que ya se han sostenido reuniones con los viceministros de la Secretaría de Salud de Honduras para exponer la crítica situación que enfrentan los pacientes con cáncer.

Según explicó, las autoridades sanitarias manifestaron que se encuentran en proceso de revisión para firmar un nuevo convenio con el Centro Oncológico Emma Romero de Callejas, lugar al que son remitidos los pacientes que requieren radioterapia.

Se detalló que, de acuerdo con las estadísticas del hospital, son más de 400 los pacientes que actualmente esperan recibir este tratamiento vital. Sin embargo, en la actualidad el centro oncológico no está brindando el servicio a los remitidos del sistema público debido a que no existe un convenio vigente con la SESAL.

Detrás de las cifras hay historias de lucha diaria. Pacientes y familiares claman por una pronta solución, conscientes de que en el tratamiento contra el cáncer el tiempo es determinante. Cada semana de retraso puede representar un riesgo mayor para la salud y la esperanza de recuperación.

Mientras se concreta la firma del nuevo acuerdo, la incertidumbre continúa marcando la vida de cientos de familias que esperan una respuesta que les permita acceder a la radioterapia que necesitan con urgencia, para salvar sus vidas.LB