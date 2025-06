Más de 400 mil DNI de hondureños en EEUU están desaparecidos y el Gobierno no da respuestas, reitera líder migrante

Tegucigalpa- El presidente de la Asociación de Migrantes 15 de Septiembre en Estados Unidos, Juan Flores, reiteró este viernes su preocupación ante la falta de claridad sobre el paradero de más de 400 mil Documentos Nacionales de Identificación (DNI) de hondureños que residen en territorio estadounidense.

Flores explicó que desde hace varios años se vienen haciendo denuncias ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), donde ya existen múltiples quejas documentadas sobre la falta de entrega de estos documentos, indispensables para realizar trámites legales y ejercer el derecho al voto.

“Lo grave del asunto es que ni la Cancillería ni el Registro Nacional de las Personas (RNP) se hacen responsables. El Registro dice que los responsables son la Cancillería, y la Cancillería responde que le compete al Registro. Esto es altamente sospechoso”, afirmó el líder migrante.

Según investigaciones realizadas por la Asociación 15 de Septiembre, el RNP reconoce haber entregado más de 550 mil DNI a la Cancillería para su distribución en Estados Unidos, sin embargo, un documento de esta institución revela que solo 105,480 documentos han sido entregados en los últimos tres años.

“Eso quiere decir que más de 400 mil DNI están desaparecidos, sin ninguna explicación concreta. ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? No hay un plan de enrolamiento, no hay presupuesto y no hay estrategia para entregarlos”, señaló Flores.

Además, denunció prácticas irregulares en los consulados hondureños. “A diario llegaban entre 150 y 200 compatriotas a tramitar su pasaporte, y los obligaban a gestionar también el DNI. Les tomaban sus datos faciales y dactilares, pero nunca se los entregaban, ni siquiera les daban recibo en muchos casos. Solo les decían que les escribirían por correo”, explicó.

Lo más delicado, según Flores, es la información extraoficial que indica que algunos lotes de DNI habrían sido extraviados en vuelos cuando eran enviados en maletas hacia Estados Unidos. Aunque esta información aún no ha sido confirmada, Flores exige que se investigue con seriedad debido al riesgo que representa: “Esto podría prestarse para un fraude electoral y sería gravísimo”.

Finalmente, lamentó la falta de transparencia por parte del gobierno: “Mientras las autoridades siguen pasándose la pelota, nuestros compatriotas siguen sin su documento. Esto no solo vulnera sus derechos civiles, sino que abre la puerta a irregularidades muy peligrosas”.LB