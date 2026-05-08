Más de 40 mil quintales de frijol almacenado en el IHMA ya no es apto para las cocinas hondureñas, admite la SAG

Tegucigalpa- El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, reveló que gran parte del frijol almacenado en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) ya no se encuentra en condiciones aptas para ser comercializado para el consumo de las familias hondureñas.

“El grano que está almacenado en el IHMA no está en condiciones de ser comercializado”, afirmó el funcionario, al detallar que en las bodegas encontraron más de 40 mil quintales de frijol rojo que no fueron rotados a tiempo.

Molina explicó que el producto se deterioró debido al prolongado tiempo de almacenamiento, provocando que el tiempo de cocción sea mucho mayor y que el grano ya no se cocine de manera uniforme.

“Es frijol rojo que tiene que cocinarlo mucho tiempo y además el frijol no se cocina al mismo tiempo”, señaló.

El titular de la SAG indicó que actualmente buscan negociar ese grano con industrias procesadoras que puedan molerlo para su comercialización en otra presentación, aunque reconoció que esto representará pérdidas económicas para el IHMA.

“Ese frijol va a provocar pérdidas; no se va a recuperar el total de lo que se invirtió”, lamentó.

Asimismo, cuestionó el manejo que se dio a las reservas de granos durante la administración anterior, asegurando que el producto debió venderse oportunamente para evitar su deterioro. “El mal manejo de los granos (… ),no entiendo por qué lo hicieron, pero me voy a los hechos” y el producto ahí está, expresó.

Molina también advirtió que el IHMA enfrenta ahora el reto de comenzar a comprar la nueva cosecha y prepararse para futuras reservas, en medio de limitaciones financieras y de almacenamiento.

Finalmente, sostuvo que, aunque el IHMA no fue creado para generar ganancias, sí debería aspirar a ser una institución autosuficiente para garantizar la seguridad alimentaria del país.LB