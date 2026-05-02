Más de 4 mil inspecciones en los últimos dos meses reporta Protección al Consumidor

Tegucigalpa – La dirección de Protección al Consumidor ha realizado más de 4 mil verificaciones en los últimos dos meses, cifra que representa casi el 50 % de las realizadas durante todo el año anterior, informó Danilo Lou, director de la institución.

Lou hizo un llamado a la población a presentar denuncias en los canales disponibles ante cualquier irregularidad en los precios. “Queremos que haya más denuncias para detectar dónde están las fallas del mercado”, señaló.

El funcionario aseguró que, pese al contexto de crisis internacional, se ha logrado mantener la estabilidad de entre el 60% y 70% de los productos de la canasta básica.

Entre las reducciones, mencionó el caso del cartón de huevos, que afirma disminuyó en 5 lempiras, manteniéndose estable en las últimas semanas.

En relación con la polémica sobre incrementos en el precio de la tortilla, Lou aclaró que no ha habido aumento en el costo de la harina y que se han alcanzado acuerdos para estabilizar el mercado.

“La tortilla cuesta 80 centavos en ventanilla de fábrica, lo que significa que ahora por 10 lempiras se pueden comprar hasta 12 tortillas”, explicó.

No obstante, explicó que fuera de estos puntos el precio puede variar, ya que los vendedores particulares tienen libertad para establecer sus márgenes de ganancia. AD