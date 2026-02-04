Más de 4 mil denuncias contra policías recibió Didadpol en 2025, 500 de los casos para separación

Tegucigalpa – De acuerdo a datos de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), en 2025 se recibieron más de 4 mil denuncias contra miembros de la carrera policial, de las 500 derivaron en separación de los cargos.

La directora de Didadpol, Silvia Marcela Amaya Escoto, detalló que el año anterior recibieron 4 mil 012 denuncias de todo tipo por parte de la ciudadanía y de la propia institución policial.

“Muchas de las denuncias terminan en recomendaciones, que es lo que Didadpol emite que puede ser una sanción disciplinaria o de un archivo cuando no se encuentra una responsabilidad, pero hay otro porcentaje que se desestima dentro de nuestras institución”, detalló.

La abogada Amaya Escoto explicó que en 2025 realizaron 1 mil 922 audiencias de descargo.

Citó que dentro de las faltas hay graves, algunos de estos expedientes son remitidos al Ministerio Público. “En cuestiones de despido hasta ahorita hemos remitido como un aproximado de 500, posiblemente, porque en este dato que tenemos acá, muchas veces, aunque se cometa una falta muy grave, no necesariamente en un despido el que se recomienda, sino que se analiza mucho la gravedad y bajo los principios de legalidad y objetividad para conocer si se merece o no esta sanción que es la más grave”, desglosó.

Hizo un llamado a la población para que practique la denuncia contra los funcionarios policiales.

“La ciudadanía lo puede hacer a través del portal web, desde su celular o la computadora, también lo puede hacer visitándonos a las oficinas principales, ya sea en Tegucigalpa o San Pedro Sula y lo puede hacer también vía teléfono”, señaló.

Lamentó que sólo tienen dos oficiales regionales para atender las denuncias sobre la población policial que asciende a 24 mil miembros. Se tiene previsto abrir dos regionales en la zona occidental y el Litoral Atlántico.

Durante 2026 ya se registran 405 denuncias registradas al sistema de Didadpol. JS