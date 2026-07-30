Más de 378 mil viviendas aún no tienen acceso a electricidad en Honduras, señala titular de Energía  

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía (SEN), presentó este jueves el Informe de Cobertura y Acceso a la Electricidad de Honduras (ICAEH 2025), el cual revela que unas 378 mil 920 viviendas en el país todavía carecen de acceso al servicio de energía eléctrica.

El estudio establece que el Índice de Cobertura Eléctrica alcanza el 84.64 %, mientras que el Índice de Acceso a la Electricidad se sitúa en 86.44 %, evidenciando una importante brecha, principalmente en las zonas rurales.

Durante la presentación del informe, el secretario de Energía, Eduardo Oviedo, explicó que reducir ese déficit será un proceso gradual debido a las fuertes inversiones que requiere la ampliación de la infraestructura eléctrica.

Indicó que uno de los principales mecanismos para incrementar la cobertura es el Fondo Social de Electrificación administrado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el cual ejecuta proyectos anuales en comunidades rurales.

Además, destacó un financiamiento de aproximadamente 80 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado principalmente a ampliar el acceso a la electricidad en el departamento de Gracias a Dios.

El funcionario también enfatizó que la aprobación de la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica es clave para mejorar el sistema energético nacional.

Señaló que la ENEE enfrenta serias limitaciones financieras que le impiden realizar las inversiones necesarias para ofrecer un servicio eficiente, por lo que considera que la aprobación de la reforma por parte del Congreso Nacional permitirá generar mayor confianza para atraer inversión nacional y extranjera al sector.

Oviedo afirmó que organismos internacionales y representaciones diplomáticas han manifestado que una legislación que garantice seguridad jurídica a las inversiones podría impulsar importantes proyectos energéticos en Honduras.

Recordó que la iniciativa de reforma ya fue aprobada en dos debates en el Congreso Nacional y se encuentra pendiente de su tercer y último debate.

En cuanto a la matriz energética, el titular de Energía señaló que aproximadamente el 62 % del consumo energético del país depende de combustibles fósiles, principalmente derivados del petróleo como gasolina, diésel, queroseno y gas licuado de petróleo (GLP).

Explicó que la actual crisis en Medio Oriente y las tensiones en la zona del Golfo de Ormuz impactan directamente el suministro y los precios internacionales del petróleo, lo que repercute en la inflación y en los costos de producción en Honduras.

Ante este escenario, sostuvo que el país debe avanzar hacia una menor dependencia del petróleo mediante el impulso de combustibles de transición, como el gas natural y el GLP, además del fortalecimiento de proyectos de energías más limpias. Según indicó, esta estrategia contribuirá a reducir la vulnerabilidad del país frente a las fluctuaciones del mercado internacional.

Respecto a la situación del sistema eléctrico, Oviedo aseguró que actualmente no existen apagones generales por insuficiencia de generación, aunque reconoció que persisten restricciones técnicas en algunas regiones.

Como ejemplo mencionó la sobrecarga del transformador de Pavana, en la zona sur del país, donde se trabaja en la transferencia de 12 megavatios hacia otra subestación cercana a Nacaome para aliviar la carga del sistema.

Oviedo atribuyó gran parte de los problemas actuales al rezago histórico en inversiones en generación y transmisión eléctrica.

Indicó que durante varios años no se realizaron licitaciones para incorporar nueva capacidad de generación, situación que ha obligado al país a recurrir a alternativas más costosas, como la contratación de plantas térmicas y la importación de energía desde países vecinos como Nicaragua y Panamá para atender la demanda nacional. IR