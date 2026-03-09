Más de 3,500 médicos sin salario por más de dos meses, denuncia CMH

Tegucigalpa- Más de 3,500 médicos que laboran en hospitales y centros de salud públicos del país permanecen sin recibir salario desde inicios de año, una situación que ha generado asambleas informativas y amenaza con paralizar servicios si no se resuelve en los próximos días, denunció el presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos.

De acuerdo con Santos, los profesionales de la salud que trabajan en la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL) —incluyendo hospitales como el Hospital Mario Catarino Rivas, el Hospital Escuela y distintos centros de salud— no han recibido pagos correspondientes a enero y febrero, y marzo ya está prácticamente acumulado.

“Son condiciones de trabajo de explotación tremenda. Esperamos que las nuevas autoridades de Salud le pongan un alto a esto y entiendan que no están tratando con una clase privilegiada, sino con trabajadores que atienden a los hondureños que están enfermos y necesitan recuperar su salud”, manifestó.

El dirigente gremial explicó que los contratos de muchos médicos fueron firmados apenas la semana pasada, lo que implica que el desembolso de salarios podría tardar entre uno y dos meses más, prolongando la crisis económica que enfrentan los profesionales.

La situación también afecta a médicos en formación que realizan su residencia en hospitales de la Secretaría de Salud y del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quienes dependen de estos ingresos mientras completan su preparación profesional, añadió Santos.

Ante el atraso salarial, los médicos realizan asambleas informativas y no descartan medidas de presión. Santos advirtió que muchos profesionales bajo contrato interino podrían verse obligados a suspender labores si el pago no se realiza en el corto plazo.

“Los médicos trabajan para sostener a sus familias. Es lamentable que se les adeuden ya prácticamente tres meses de salario”, expresó.

El Colegio Médico confirmó que la semana pasada sostuvo una reunión con el viceministro de Salud y que el problema también fue comunicado al presidente Nasry Juan Asfura Zablah, con la esperanza de que la situación se resuelva en los próximos días.

Santos aclaró que las acciones del gremio no tienen motivación política, sino que responden a la presión económica que enfrentan los médicos.

“No queremos que se diga que somos oposición o que actuamos por presión política. Estamos reaccionando a una situación que está generando una enorme presión económica sobre los médicos de Honduras”, concluyó.LB