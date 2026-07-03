Más de 325 mil conductores mantienen multas de tránsito sin pagar, informa Vialidad y Transporte

Tegucigalpa – Más de 325 mil conductores sancionados por infracciones de tránsito aún no han pagado sus multas, informó el director de Vialidad y Transporte, Lenin Morell.

-Conductores morosos no podrán realizar trámites en instituciones públicas mientras mantengan multas pendientes.

-Mayoría de sanciones son por conducir bajo los efectos del alcohol.

Por este motivo, anunció que la institución impulsará nuevas medidas para obligar a los infractores a ponerse al día con sus obligaciones.

El comisionado explicó que la propuesta contempla impedir que los conductores morosos realicen trámites en instituciones públicas mientras mantengan multas pendientes.

Además, indicó que se analiza, junto con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), la posibilidad de incorporarlos a la central de riesgos.

“No se le va a extender ninguno de estos servicios”, advirtió Morell al señalar que las multas serían vinculadas a trámites como antecedentes policiales y permisos de portación de armas.

Entre las sanciones pendientes figuran más de 23 mil casos por conducir bajo los efectos del alcohol, cuyos responsables continúan sin cancelar las multas correspondientes.

Morell señaló que la institución ya trabaja en mesas técnicas para implementar el mecanismo de fiscalización y afirmó que se busca que paguen antes de acceder a otros servicios públicos. AD