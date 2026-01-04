Más de 300 mil expedientes están en mora judicial, señala abogado Kenneth Madrid

Tegucigalpa- Más de 300 mil expedientes hay en mora judicial denunció el abogado y analista Kenneth Madrid.

Se hablaba de que únicamente restaban 30 mil casos y no es cierto, solo en materia penal en Tegucigalpa hay alrededor de 20 mil casos pendientes y no digamos en otras materias, sostuvo.

“Se estima, según los análisis, que hay alrededor de 300 a 400 mil expedientes en mora judicial en todo el país, hay juicios orales que se están dando para dos años, mientras que en materia laboral se están dando hasta el 2030”, arguyó.

Indicó que de no tomarse las acciones pertinentes esto dejará mucho que desear, la Corte Suprema de Justicia se ha relajado en este tema de la mora judicial.

“Son peticiones de la población que piden soluciones prontas y efectivas”, apuntó. IR