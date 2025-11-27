Más de 300 mil DNI en poder de la cancillería, ¿Un mega fraude o boicot?, pregunta el doctor Umaña

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña denunció este jueves a través de sus redes sociales que unos 300 mil Documento Nacional de Identificación (DNI), están en poder de la cancillería y que pertenecen a los migrantes hondureños residentes en Estados Unidos.

– Los consulados fueron cerrados para negar la entrada del documento y no se sabe cuál es la intención de la acción.

¿Es evidente que la Cancillería se está prestando para un boicot sistemático o un mega fraude?, preguntó.

Denunció que cerraron los consulados negando la entrada del documento y no sabemos qué intenciones tienen.

En Estados Unidos estarán habilitadas 15 Juntas Receptoras de Mesas (JRM), instaladas en 12 estados de ese país del norte.

Cada mesa tendrá disponibles mil 200 votos, por lo que un total de 18 mil hondureños podrán ejercer el sufragio de los casi 400 mil disponibles.

Honduras se somete este 30 de noviembre a elecciones generales donde elegirá a las personas que tomarán las riendas del país en los próximos cuatro años.

El proceso electoral hondureño tras las elecciones internas se registra una crisis electoral, por lo que el llamado de la Iglesia es orar por Honduras, por unas elecciones limpias y transparentes, asimismo, para que se respete la voluntad del pueblo. IR