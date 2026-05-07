Más de 300 efectivos policiales tras la pista del líder del Cartel del Diablo, quien estaría herido tras enfrentamientos

Tegucigalpa – El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Edgardo Barahona informó este jueves que centenares de agentes están tras la pista del líder del Cartel del Diablo, quien habría resultado herido tras enfrentamientos con miembros de la institución policial.

Al menos 300 elementos policiales integran las operaciones de este día en el sector montañoso que conecta Yoro con Francisco Morazán para capturar a hampones que mantienen en zozobra a la población.

Describió que la Policía Nacional mantiene una intervención –desde hace 10 días– en los municipios de Sulaco, Yorito y Victoria, en Yoro; así como en Marale, Francisco Morazán, con el objetivo de dar captura a miembros de la estructura criminal “Cartel del Diablo”.

Especificó que existe información oficial que presuntamente alias “El Diablo”, cabecilla de la organización criminal, habría resultado herido en las operaciones de este jueves después de un enfrentamiento con agentes policiales.

Barahona desglosó que en un lugar se encontraron manchas de sangre, por lo que se presume que el líder criminal habría resultado herida tras los enfrentamientos con los agentes.

Recordó que en los últimos 10 días de intervenciones se ha reducido la situación de delincuencia en la zona. Para el caso, el sector de la mototaxi ha vuelto a operar por las acciones de seguridad en Sulaco, Yoro.

Mencionó que tres integrantes de la estructura Cartel del Diablo: “Puñal”, “Calolo” y “Supremo Corta Cabezas” ya están recluidos en establecimientos penitenciarios del país, pero hay más objetivos de interés a los que se les busca en sectores montañosos de Yoro y Francisco Morazán. JS