Más de 30 mil manzanas de tierras productivas permanecen invadidas en Honduras, reitera el INA

Tegucigalpa- Más de 30 mil manzanas de tierras productivas permanecen invadidas en Honduras, según datos que reiteró el ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera.

-El titular calificó la situación como una de las principales amenazas para la agroindustria y la inversión en el país.

Talavera indicó que los registros en poder de la institución contabilizan alrededor de 31 mil manzanas de fincas productivas invadidas, aunque señaló que la cifra podría superar las 36 mil manzanas al incorporar otros casos pendientes de contabilizar.

“Una manzana de tierra que esté invadida en un país ya nos debe poner en preocupación, no digamos 31 mil o 36 mil manzanas”, manifestó Talavera.

El titular del INA sostuvo que las invasiones afectan directamente a las fincas en producción, ya que requieren seguridad jurídica para desarrollar sus actividades.

Por último, defendió las reformas recientemente aprobadas por el Congreso Nacional, al estimar que buscan agilizar los procesos legales relacionados con la recuperación de propiedades ocupadas ilegalmente.

Talavera insistió en que ninguna normativa autoriza invasiones de tierras y afirmó que el objetivo del gobierno es fortalecer el Estado de derecho. AD