Más de 3 mil Runners entregaron energía y pasión en la 11 edición de la Maratón Sula

Tegucigalpa- La Maratón Sula, uno de los eventos deportivos y solidarios más importantes de Honduras, reunió a más de 3 mil Runners de todo el país, quienes hicieron vibrar de emoción y energía el anillo periférico de Tegucigalpa, convirtiendo a la ciudad en el punto de encuentro de cientos de corredores y familias que disfrutaron de este evento deportivo.

El punto de encuentro fueron las instalaciones de LACTHOSA, la jornada inició las 5:00 a.m., marcada por la adrenalina, la determinación y el espíritu de unidad que ha caracterizado a la carrera más importante de Honduras, en las categorías de 21, 10 y 5 km, sumado a ello, la extraordinaria animación del staff de la Hora del Té.

Los campeones de la calle sudaron la camiseta para lograr llegar en tiempo récord a la meta y ser premiados con el primer, segundo y tercer lugar en las categorías femenino y masculino de las tres distancias, y así ganar premios en efectivo, medallas y regalías de los patrocinadores.

La Maratón Sula no solo celebra el esfuerzo físico, sino su impacto social. Este 2026, la carrera reafirma su apoyo a La Cajita de Nena, el Banco de Alimentos de Honduras y PREPACE, tres causas que transforman vidas y que reciben respaldo directo con cada inscripción.

«Como empresa comprometida con nuestra gente, reafirmamos nuestro apoyo al deporte y a las causas que transforman vidas. La Maratón Sula es un espacio donde cada paso inspira, conecta y deja huella en nuestra sociedad.» manifestó Jennifer Ramos, organizadora de la Maratón Sula y jefe de Responsabilidad Social Empresarial de LACTHOSA.

Gracias a nuestros patrocinadores y cuerpos de socorro

La seguridad es uno de los pilares del evento, por lo que la Maratón Sula contó con el acompañamiento de instituciones y cuerpos de socorro como: Movilidad Urbana, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, la Policía Nacional de Honduras, la Cruz Verde Hondureña, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, COPECO y la Cruz Roja Hondureña.

El evento también se fortalece gracias al apoyo de los patrocinadores que creen en el deporte, la salud y el impacto positivo en la sociedad. Entre ellos destacan BAC Honduras, Toyota, Sportline, ZTEK, GBM, Corrugados de Sula, Supermercados La Colonia, Smart Fit, LUIHSA, UNO, La Hora del Té Radio, Nutrispot, Reciclaje Diamante, Bimbo, Sanissimo, McDonald’s, Ceteco, Multimedia Publicidad, Quaker, Ceragem, PRO, Guandy, Suerox, Tosh, Farma Fácil, Publi Móvil, Uniformes Hércules, Sudagrip, Grupo PREMIA, Kash, Ventu Life Center, Inplasa, Saba, Por Salud, Vitali Residencial, Renovart Platinum, Boost y Universal Foods, marcas líderes que contribuyen a que cada edición sea más innovadora y única.

No cabe duda de que las familias hondureñas disfrutaron de inicio a fin de esta undécima edición de la Maratón Sula, una actividad donde grandes y pequeños son ganadores. Te invitamos a seguir las redes oficiales de SULA en Facebook e Instagram o el Facebook de Maratón Sula, para ver los mejores y más emocionantes momentos vividos durante la carrera en su undécima edición. IR