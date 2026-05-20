Más de 3 mil casos de dengue generan alarma a nivel nacional

Tegucigalpa – Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), registran 3 mil 162 casos de dengue en todo el país en lo que va de año, con 127 nuevos pacientes sólo en esta última semana.

La mayoría corresponde al dengue con signos leves, mientras que 52 han sido clasificados como casos graves de emergencia.

Desde la Sesal hicieron un llamado a la población para intensificar las medidas de prevención contra el dengue, principalmente para eliminar los criaderos del mosquito transmisor.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía, explicó que la principal medida de prevención en los hogares es la eliminación de larvas, antes de que estas se conviertan en mosquitos adultos.

El epidemiólogo insistió en la revisión constante de los recipientes donde se almacena agua, especialmente ante la cercanía de la temporada lluviosa.

Mejía agregó que el país se mantiene en una fase de seguridad epidemiológica, aunque advirtió que no deben relajarse las acciones preventivas debido al aumento de la reproducción del mosquito durante el invierno.

La secretaría recomienda acudir de inmediato a un centro asistencial ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares o erupciones en la piel.

Según los registros, hasta el momento no se han registrado muertes por dengue en el país, lo que catalogan como un indicador positivo dentro del monitoreo epidemiológico, pese al incremento de casos sospechosos. AD