Más de 280 mujeres han sido asesinadas en 2023, solo hoy 2

Tegucigalpa – La violencia contra de las mujeres y feminicidios en particular, causa profunda preocupación ante la escalada que se reporta en los últimos meses.

La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, dijo que en el presente año “van más de 280 muertes violentas contra mujeres y feminicidios, y solo estamos hasta el mes de julio”.

Solo hoy, dos mujeres murieron de forma violenta en el occidente del país. En Colinas, Santa Bárbara un hombre identificado como Israel Alfonso Ponce, le quitó la vida a su esposa Dunia Castro y luego se suicidó.

En Gracias, Lempira, siempre en el occidente del país, el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Ana Mercedes Moreno, fue abandonado desnudo y con signos de estrangulamiento en la zona del comercio de ese municipio.

Un día antes, en Lepaera, Lempira, una mujer en estado de embarazo e identificada únicamente como Silvia, fue asesinada. Su cuerpo fue descubierto a la orilla de una calle de tierra.

Ayer, una madre junto a sus cuatro hijos quedó en condición de calle luego que su compañero de hogar le prendió fuego a su vivienda que se quemó en su totalidad en la comunidad de Las Juntas del municipio de Florida, departamento de Copán.

La humilde mujer identificada como María Beatriz Gómez junto a sus cuatro pequeños hijos, de 10, 7, 2 años y un bebé de 6 meses, pidieron apoyo tanto a la población como a las autoridades para recuperar su vivienda.

La víctima manifestó que su propio marido habría intentado quitarle la vida en diferentes ocasiones y también a los hijos de ambos esto bajo los efectos del alcohol, pero esta vez fue diferente, ya que además de agredirla físicamente a ella y a uno de sus hijos, le prendió fuego a la vivienda de estructura y construcción de madera, misma que se redujo a cenizas.

Feminicidios en aumento

Al comparar con el año anterior, los 12 meses se cerró con 308 muertes violentas de mujeres, “eso hace pensar que vamos a duplicar y aumentar más del 100 % esta cifra”, previó Ayestas.

La analista también apuntó que en su mayoría estas muertes son feminicidios, “es decir un hombre que en su condición de pareja, pretendiente, novio, hasta enamorado de ojos, como decimos en el país, va y porque no le hace caso una mujer, porque rompe una relación, porque ya no quiere vivir con él porque no le hizo caso, entonces le está quitando la vida “, explicó.

Francisco Morazán, Cortés, Colón y Olancho han sido los departamentos más peligrosos para las mujeres, tanto a nivel de municipios, tras el asesinato de 46 reclusas en la cárcel de Támara, el Distrito Central es el que registra más muertes violentas, seguido de San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, Juticalpa y Catacamas.

Ayestas señaló que en el país es un grave problema que muchas niñas estén iniciando relaciones sexuales a temprana edad, lo que las convierte en blanco de violencia, por eso, afirmó, es importante educarlas.

La escalada de violencia contra las mujeres altera la seguridad objetiva –indicó Ayestas- porque el número de muertes va en aumento. También aumenta la seguridad subjetiva, “esa percepción que la gente dice, aquí ya no se puede vivir, mejor me voy, mejor emigro porque hay tanta muerte violenta y me siento insegura. Esa percepción de inseguridad, de temor y de miedo es lo que se está viviendo con la muerte violenta de mujeres y feminicidios», dijo. VC