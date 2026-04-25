Más de 260 mujeres vinculadas a diferentes delitos detenidas en el presente año

Tegucigalpa- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), informó que un total de 266 mujeres han sido detenidas en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre enero y abril de 2026.

Las operaciones, desplegadas de forma simultánea en los 18 departamentos del país, forman parte de una estrategia integral para desarticular estructuras criminales que han visto en la participación femenina un eje para sus operaciones ilícitas.

De acuerdo con los informes de inteligencia policial, una parte significativa de las detenidas mantenía vínculos directos con grupos delictivos organizados.

Entre los delitos por los cuales se efectuaron las capturas está el sicariato y homicidio, tráfico de drogas, asesinatos y otros ilícitos.

Las autoridades de la DPI recalcan que estas 266 detenciones no son hechos aislados, sino el resultado de trabajos de seguimiento, vigilancia y respuesta inmediata ante la denuncia ciudadana. IR